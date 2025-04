Protesta nelle scuole, resa dei conti. Minghetti, gli studenti contrari:: "L’occupazione imposta da pochi"

Sanitari e vetri rotti, aule imbrattate, 7/8 estintori spariti, un infisso forzato e tanto caos: la conta dei danni al liceo Arcangeli, dopo l’irruzione di vandali esterni, è solo all’inizio, non è ancora stata completata. Di certo il Collegio dei docenti di oggi darà una risposta educativa agli studenti-occupanti. Quanto ai danni, saranno, comunque, a carico del liceo. "Tutta la comunità dell’Arcangeli deve essere consapevole di quanto accaduto", afferma la preside Margherita Gobbi.

E’ comunque il liceo Minghetti a tenere banco. Il preside Roberto Gallingani, in una lettera aperta al liceo, su proposta del Collegio dei docenti, propone "uno o più momenti di riflessione comune sul valore della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva, oltre che un’attività da svolgersi in forma assembleare". Un’attività che si configurerà anche "come opportuno momento di pacificazione, intesa non come omologazione bensì come reciproco riconoscimento di ruoli e punti di vista fra i vari attori della comunità scolastica minghettiana che si è sempre caratterizzata per la vivacità del confronto democraticamente espresso".

Dopo aver taciuto "sia per non polarizzare ancora di più il dibattito" sia perché " utile" mediare tra le parti, ora Saverio Gori e Giorgia Carlotta Spiezia, due dei quattro rappresentanti di istituto in quota studenti del liceo Minghetti, rompono il silenzio. Bocciano il collettivo che, pur in minoranza, ha imposto alla maggioranza l’occupazione e chiedono di aprire un dialogo con i prof al posto delle sospensioni: "Abbiamo deciso di esprimerci perché ci sembra giusto che, oltre alla voce degli studenti del collettivo che hanno occupato la scuola, emerga anche quella di coloro che sono stati eletti per rappresentare l’intera comunità scolastica". Critici sulle modalità adottate dal collettivo che ha "imposto e portato avanti l’occupazione" nonostante "la stragrande maggioranza degli studenti fosse contraria". I due rappresentanti esprimono "disappunto per l’immagine del liceo emersa. La nostra esperienza è di una scuola autenticamente democratica e pronta all’ascolto nei confronti delle esigenze di studenti". Ecco la "solidarietà nei confronti dei nostri docenti, la cui dignità professionale è stata attaccata, spesso con interventi scomposti e con ricostruzioni non fedeli".

Si augurano che "i Consigli di Classe, approvino iniziative volte a favorire il dialogo educativo con gli studenti sulle tematiche di attualita` politica". Auspicano poi che docenti e studenti riprendano "a parlare in classe di quello che sta succedendo, anche a costo di "perdere" un’ora di lezione o di far emergere divergenze, anche forti, che, se non espresse, portano a dismettere il dialogo costruttivo". Infine una stoccata a chi "non calca le aule del nostro istituto, affinché prenda posizione solo dopo aver studiato la situazione e non riferendo informazioni distorte".

Federica Gieri Samoggia