Protesta contro la nuova scuola nel parco: sabato 3 marzo manifestazione in centro

Bologna, 2 marzo 2024 – Un corteo, sabato 9 marzo, per dimostrare l’inutilità e la dannosità della nuova scuola media Besta nel parco Don Bosco. Ad organizzarlo è il Comitato Besta che sta cercando di bloccare in ogni modo i lavori (il giorno dell’inizio dei lavori si sono verificati anche alcuni scontri), non ultimo presentando un ricorso in Tribunale che verrà discussi il 14 marzo.

Obiettivo della manifestazione che dovrebbe partire alle 14 da piazza Maggiore e concludersi alle 17 al parco Don Bosco, è appunto contestare il progetto del Comune ritenuto “un progetto di città in cui si continua a chiedere soldi alle banche per trasformare una parte di Bologna in un cantiere continuo”. A farsi portavoce delle ragioni alla base della manifestazione di sabato prossimo sono vari esponenti del comitato, in primis Roberto Panzacchi, che annuncia come al corteo parteciperanno “numerose associazioni ambientaliste, come Legambiente, Bologna for Climate justice, Extinction rebellion e Fridays for future, sindacati come Usb, Sgb e Cobas, Potere al popolo, i Verdi, Non una di meno e anche Italia Nostra". Per quanto riguarda il percorso, Panzacchi spiega che "noi vorremmo partire da piazza Maggiore, e ci stiamo confrontando con la Questura per vedere se sarà possibile".

Condivide la battaglia del comitato anche Europa verde, il cui co-portavoce bolognese Danny Labriola afferma che "la priorità dunque dovrebbe essere la tutela del suolo, degli alberi e della biodiversità", aggiungendo che "è singolare che si continui a liquidare con fastidio le battaglie dei movimenti e delle associazioni ambientaliste, proponendo paragoni impropri tra impianti fotovoltaici e boschi".

Un riferimento polemico alla posizione tenuta finora dal Comune, con Panzacchi che poi rincara le dose nei confronti del sindaco Matteo Lepore, dicendo che "non capiamo a chi si ispiri la sua 'rivoluzione green', visto che le associazioni ambientaliste continuano a contestarlo e sabato manifesteranno con noi".