Nuova protesta dei vigili in Consiglio: “La sicurezza non può essere trattata come la Cenerentola dell’amministrazione”

Bologna, 25 marzo 2024 - Buoni pasto su tutti i turni, protocolli di sicurezza per movida e Tso, un centinaio di assunzioni in più, body cam per gli agenti della polizia locale. Nuova protesta dei vigili in consiglio comunale, arrivati in Aula con volantini e striscioni per incontrare i capigruppo dei partiti.

“Chiediamo una data per un incontro con la giunta. Ci chiedono impegni in più, con un lavoro in prima linea anche sulla Città 30, e ancora non abbiamo avuto risposte. La sicurezza non può essere trattata come la Cenerentola dell’amministrazione”, le parole dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Sulpl.

Michele Campaniello, capogruppo del Pd, s’impegna a fare pressing affinché “presto ci sia un nuovo confronto”, ricordando, però, come a livello locale “spesso è dura intervenire se non si cambiano le regole a livello nazionale”.

Interviene anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna: “Noi chiedevamo 200 assunzioni di agenti anche prima dell’inizio di questo mandato, sapendo che ce ne sarebbe bisogno di altre 150, mentre sulle body cam abbiamo fatto ordini del giorno sempre bocciati dalla maggioranza. Credo che si debba riallacciare un buon rapporto tra l’amministrazione e chi, come la polizia locale, tutti i giorni lavora per l’amministrazione e ci mette la faccia tutti i giorni con l’attività sul campo”.

Interviene anche il leghista Giulio Venturi: "Non solo vengono richiesti sforzi esagerati sull'assurda Città 30, non solo gli agenti non hanno una dotazione all'altezza, ma nemmeno viene dato loro un minimo benefit come i buoni pasto. E' una vergogna".