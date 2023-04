Proteste e petizioni contro il ’porta a porta’

La Bassa si ribella al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Polemiche, segnalazioni e proteste. Dopo la raccolta firme, un centinaio in due ore, avvenuta a San Pietro su iniziativa del consigliere di minoranza Mattia Polazzi ora anche a Baricella sono iniziate le insofferenze. Un gruppo di residenti si è, dunque, unito in un comitato ‘Voce Civica’ e ha lanciato una raccolta firme. I cittadini spiegano: "Non abbiamo accolto con favore il nuovo sistema che prevede l’uso di ‘pattumelle’ con codici a barre identificativi differenziate per vari tipi di rifiuti, fermo restando la raccolta ’porta a porta’. Abbiamo difficoltà nel gestire i vari contenitori, e a ciò si aggiungono nuove regole di raccolta che differiscono dal precedente e che stanno mettendo in difficoltà gli utenti".

Il comitato, poi, prosegue: "La scelta fatta dall’amministrazione è in linea con l’applicazione della tariffa puntuale che non garantisce, a fronte di un impegno gravoso dei cittadini, nessun tipo di risparmio. Ci impegneremo nella raccolta firme per far desistere gli amministratori dalla scelta imposta. La petizione propone al sindaco di sostituire il sistema attuale con la creazione di isole ecologiche dotate di cassonetti ad apertura digitale, lasciando la raccolta porta a porta per le abitazioni singole". Il primo cittadino di Baricella Omar Mattioli replica: "Il sistema di raccolta porta a porta, che per noi non è un dogma e che quindi si può sempre cambiare, non è tuttavia in discussione da parte dell’amministrazione. È stato introdotto 12 anni fa e dopo un periodo di rodaggio è stato via via sempre più apprezzato dalla maggioranza dei cittadini. Oggi siamo chiamati ad adeguare il porta a porta per andare verso la tariffa puntuale. Le modifiche introdotte (due giorni di raccolta e tre contenitori, più svariati servizi aggiuntivi) sono in gran parte migliorative, e l’adeguamento ci ha consentito anche di scoprire diversi utenti che non pagavano la Tari. Ma come sempre accade quando ci sono delle novità, sono state accolte con un po’ di malumore nella cittadinanza, anche a causa di alcune inefficienze del gestore nella fase di passaggio. Bisogna darsi un po’ di tempo, poi se ci saranno ancora delle criticità le affronteremo insieme". Dello stesso avviso, nel replicare alle polemiche, il sindaco di San Pietro Claudio Pezzoli: "Sappiamo che ci sono cittadini che non hanno gradito le prossime modifiche al servizio della raccolta dei rifiuti. Si tratta soltanto di modifiche e non di uno sconvolgimento del servizio. Appare oggi anacronistico riproporre isole di centinaia di cassonetti stradali che hanno manifestato criticità e che tutt’ora costituiscono problemi nei comuni che hanno mantenuto questo tipo di raccolta. Abbiamo accolto alcuni contributi nell’assemblea pubblica, venendo anche incontro ad alcune criticità sollevate dai cittadini, dove possibile. La gestione della raccolta dei rifiuti è un tema non solo economico ma soprattutto di sostenibilità ambientale, ed è svilente vederlo ridotto a mero slogan politico: porta a porta contro cassonetto".

Zoe Pederzini