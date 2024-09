Proteste a Bologna contro il presidio del centrodestra ‘Stop al degrado’: traffico in tilt

Bologna, 26 settembre 2024 – A Bologna scattano le proteste contro la manifestazione "Stop al degrado" di Ubcc con il centrodestra in corso in piazza dell'Unità.

Il corteo contro il presidio del centrodestra 'Stop al degrado'

Un gruppo di manifestanti in bici ha iniziato ad avvicinarsi alla piazza intonando slogan come "Gli unici stranieri i fascisti nei quartieri", "Fascisti carogne tornate nelle fogne" e "Siamo tutte antifasciste". Sono circa duecento le persone che bloccano il traffico: “Questo quartiere viviamo non è perfetto, non vogliamo nasconderci. In un quartiere popolare per anni marginalizzato è ovvio abbia dei problemi. Problemi che non si risolvono con la militarizzazione delle piazze e delle strade: non serve a niente. Noi oggi siamo qua perché i fascisti non si devono occupare dei nostri bisogni. Il problema di questo stato è che permette ai fascisti di stare in piazza perché sono al Governo. Questo sistema crea precarietà e schiaccia gli ultimi”.

I manifestanti sono arrivati prima da via Bolognese, poi da via Corticella e poi da via Mazza, bloccando il traffico di volta in volta. Le forze dell'ordine di sono schierate in strada per bloccare eventuali avanzate. Almeno nelle prime fasi, i contestatori non sembrano appartenere alle sigle che hanno lanciato la contro-manifestazione dal parco della Zucca. Quella lanciata da 'Una Bologna che cambia' è "una manifestazione di coraggio, libertà e speranza", dice intanto dal palco di piazza dell'Unità Gianni Alemanno, aggiungendo che "tutte le città con meno sicurezza in Italia sono amministrate dalla sinistra". Anche Cambiare Rotta, che ha fatto il presidio al Parco della Zucca, si è mossa in via Ferrarese, con i gruppi degli antagonisti che sono arrivati in piazza dell’Unità.