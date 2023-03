Protezione civile, arrivano i fondi

Riconosciuto all’Unione Savena-Idice un contributo regionale di oltre 117 mila euro, che sarà suddiviso tra i cinque Comuni, per potenziare il sistema di Protezione Civile.

"Trattandosi di un servizio, quello della Protezione civile, che i Comuni membri hanno delegato all’Unione Savena-Idice - afferma Luca Lelli, presidente dell’Unione -,a suo tempo fu presentato un programma di potenziamento a nome dell’Unione. Ogni singolo Comune ha partecipato inserendo il materiale ritenuto necessario per il buon funzionamento del proprio Centro Operativo Comunale.

È di questi giorni - prosegue il presidente Lelli -, la notizia, da noi accolta con grande favore, che la Regione ha riconosciuto all’Unione Savena-Idice un contributo complessivo di euro 117.185 così suddiviso: 40mila euro al Comune di Ozzano dell’Emilia per l’implementazione del Coc ivi compresa l’installazione di un gruppo elettrogeno, 22.500 al Comune di Monghidoro per l’acquisizione di un gruppo elettrogeno, 9.150 al Comune di Monterenzio per la connessione del Coc comunale alla rete in fibra ottica, 19.535 al Comune di Pianoro per la sostituzione del gruppo di continuità e 26mila euro al Comune di Loiano per l’adeguamento della linea elettrica e l’acquisizione di un gruppo elettrogeno e di commutazione automatico".

A breve i Comuni potranno programmare i lavori indicati nel programma e l’acquisizione del materiale elencato onde mantenere efficiente ed operativo il proprio Centro Operativo Comunale e, nel contempo, garantire il necessario supporto alla cittadinanza in caso di necessità.

"Abbiamo visto - conclude il presidente Luca Lelli – durante i mesi duri della pandemia, quanto sia importante, per un territorio, avere un servizio di protezione civile efficiente, funzionante ed adeguatamente attrezzato. Sono tanti, infatti, i casi in cui scende in campo la Protezione Civile, non solo nelle calamità naturali quali alluvioni o terremoti".

Zoe Pederzini