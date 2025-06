Protezione civile, il nuovo piano: "Mappare le fragilità individuali"

Verso il nuovo piano di Protezione civile a Granarolo. Si è svolta nella sala multiuso della biblioteca comunale, l’assemblea pubblica per la presentazione della bozza del nuovo piano comunale di Protezione civile. L’incontro, molto partecipato, ha visto la presenza di decine di cittadini, numerosi volontari dell’associazione locale e del sindaco Alessandro Ricci, del vice sindaco e assessore alla Protezione Civile, Cesare Landi, e della comandante della polizia locale, Mariangela Casamassima. I cittadini hanno avuto modo di segnalare criticità e vulnerabilità sul territorio; proporre azioni e misure di prevenzione più efficaci; condividere esperienze e suggerimenti per migliorare la risposta collettiva in caso di emergenza.

A guidare la serata è stato Andrea Fabbri, tecnico incaricato dal Comune per la stesura del nuovo piano. Con un approccio coinvolgente e interattivo, Fabbri ha illustrato i contenuti, partendo dai principali rischi del territorio (idrogeologici, ambientali, sismici e meteorologici), per poi passare alle misure di prevenzione personale e collettiva, ai sistemi di allertamento e alla centralità del ruolo attivo della cittadinanza. L’assemblea ha offerto l’opportunità di raccogliere osservazioni, segnalazioni di criticità e proposte migliorative da parte dei cittadini, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 18 del codice della Protezione Civile. Molti i temi emersi: dall’esigenza di mappare le fragilità individuali e familiari, alle proposte per migliorare la comunicazione in emergenza, fino all’invito ad aderire come volontari alla Protezione civile. Tutti i contributi sono stati registrati e verranno valutati per l’integrazione nella versione definitiva del piano. Il Comune proseguirà questo percorso di partecipazione e condivisione, consapevole che una comunità informata e preparata è una comunità più sicura e resiliente. Così il vice sindaco di Granarolo, Landi: "Abbiamo voluto fortemente questo confronto pubblico perché crediamo che un buon piano di Protezione Civile non si scriva chiusi in ufficio, ma si costruisca insieme alla comunità. I suggerimenti e le esperienze raccolte durante l’assemblea sono un valore aggiunto fondamentale. Vogliamo un piano che non resti sulla carta, ma che renda davvero il nostro territorio più preparato e più sicuro".

Zoe Pederzini