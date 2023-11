Protezione civile, il piano si aggiorna

Ieri si è riunito il comitato tecnico-scientifico sulla questione torri. Una riunione interlocutoria, e non ci sarebbero ancora indicazioni su come intervenire per consolidare la struttura. La Garisenda, infatti, starebbe subendo uan torsione verso Sud, cosa piuttosto inedita.

A prescindere dai nuovi dati che emergeranno dalle rilevazioni del Comitato, comunque, il piano della Protezione civile è già in corso d’aggiornamento. Un aggiornamento preciso e mirato, dunque, che prevederà sopralluoghi da parte della Polizia locale nelle abitazioni in prossimità della Garisenda, per verificare le eventuali presenze di persone oltre ai residenti. Sarà richiesta anche l’autorizzazione a utilizzare il numero di cellulare degli abitanti della zona in caso di emergenza, come successo di recente con le sperimentazioni dell’IT-alert, il sistema di allarme pubblico nazionale attivato anche sul territorio dell’Emilia-Romagna (a luglio): l’eventuale avviso arriva con un allarme via sms direttamente sul cellulare, che raggiunge anche i dipendenti dei luoghi aperti al pubblico. In caso di situazione critica e qualora risultasse un allarme maggiore, si coinvolgeranno i cittadini.

I sopralluoghi non sembrerebbero ancora partiti, ma non si attenderà la relazione dei comitati. I nuovi monitoraggi giornalieri serviranno solo a perfezionarlo.