Protezione civile, strategie per il sistema

Con il nuovo progetto ’Più sai meno rischi’, l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese si aggiudica il finanziamento del Bando Partecipazione 2022 della Regione, che promuove il dialogo e il confronto tra abitanti ed istituzioni pubbliche.

L’iniziativa punta ad individuare strategie ed azioni per rafforzare e migliorare il sistema di Protezione Civile esistente nell’ottica di una ’cultura della sicurezza’ che ponga al centro la persona, nella duplice veste di componente di una comunità e di soggetto attivo compartecipe del sistema locale di PC. Per questo è interesse dell’Unione coinvolgere la cittadinanza, ponendosi in un atteggiamento di ascolto e dialogo, al fine di comprendere meglio bisogni e priorità della popolazione per quanto riguarda la prevenzione e la gestione delle emergenze.

L’Unione si propone di lavorare su due piani. Il primo è rivolto alle componenti del sistema di Protezione Civile . Il secondo è invece dedicato alla cittadinanza, insieme a cui si vogliono promuovere ed implementare azioni e pratiche utili alla prevenzione, alla consapevolezza e alla conoscenza dei comportamenti da mettere in atto.

Impegnandosi per raggiungere e dare spazio alle “categorie” di solito meno rappresentate e con maggiori difficoltà di accesso alle informazioni, ’Più sai meno rischi’ vuole favorire la partecipazione della popolazione femminile, uscendo dagli stereotipi della narrazione di genere, e prestare attenzione all’accessibilità del percorso, utilizzando, per esempio, diverse forme d’incontro (in presenza, online e miste), azioni informative in luoghi di aggregazione, materiali di lavoro in più lingue.