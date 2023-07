Protocollo antiscippi a Casalecchio: L'Unione Reno Lavino tutela i pensionati

Un fondo per risarcire (parzialmente) i pensionati ultra 65enni vittime di scippi, rapine, truffe, estorsioni o furti. E’ l’impegno dei cinque comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia (Casalecchio, Zola, Sasso, Monte San Pietro e Valsamoggia) che pochi giorni fa hanno sottoscritto un protocollo che ha l’obiettivo di tutelare gli anziani residenti nel territorio che ora, previa denuncia, potranno richiedere un rimborso per i reati subiti. Il Fondo antiscippi sarà costituito dagli stanziamenti economici comunicati annualmente da ogni comune in co-progettazione con le parti firmatarie e gestito in convenzione con il Centro per le vittime di Casalecchio, con il supporto e la collaborazione delle organizzazioni sindacali firmatarie. Possono essere richiesti, previa signalazione dal Centro per le vittime dell’Unione, fino a 100 euro per sinistro all’anno per ogni anziano, ovvero una cifra pari al valore riscontrabile se il bene sottratto è di importo inferiore.

All’importo dichiarato possono essere aggiunti i costi per il rifacimento dei documenti fino al massimale previsto; euro 500 nel giorno del ritiro della pensione limitato ad un evento all’anno per ogni anziano; fino a 300 euro di rimborso su presentazione della fatturaricevuta per il ripristino di porte, finestre, serrature in presenza di furti con o senza scasso che determinano la necessità di intervento per entrare e garantire la permanenza dell’abitazione principale dell’anziano. Poi fino a massimo 200 euro di rimborso nel caso di truffe bancarie ed altre fattispecie.