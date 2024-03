Prova a pagare la corsa con la carta rubata e sottrae l’iPhone al tassista

Dopo essersi fatto trasportare dal tassista in via Belle Arti, prima ha tentato di pagare la corsa con un bancomat rubato, poi ha sottratto l’iPhone da mille euro all’autista e, per restituirlo, ha chiesto 200 euro.

È successo l’altra notte, intorno alle 2 nella strada della zona universitaria e il ladruncolo, un cinquantenne già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia, per furto aggravato, estorsione e indebito utilizzo di carta di credito. Stando a quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, il tassista aveva caricato il pregiudicato in via Stalingrado. Al termine della corsa, il cliente aveva tentato di pagare utilizzando un bancomat, ma il pagamento non era andato a buon fine in quanto la carta, una prepagata risultata poi provento di furto, probabilmente era priva di credito.

Il tassista, visto che la cifra dovuta non era alta, aveva quindi fatto scendere l’uomo dal suo taxi, una Tesla. Percorsi dieci metri, l’auto, collegata all’iPhone, aveva segnalato al guidatore l’assenza del telefono. Il tassista, che aveva un altro telefono in macchina, aveva quindi chiamato il 113, tornando poi indietro e bloccando il cliente, dicendo di dargli indietro il costoso cellulare. A quel punto il cinquantenne ha chiesto alla vittima 200 euro in cambio della restituzione dell’Iphone. Il tassista con sé aveva 40 euro e li ha consegnati all’uomo proprio mentre arrivava la pattuglia delle Volanti. I poliziotti hanno bloccato subito l’uomo: con sé aveva anche due coltelli. Al termine degli accertamenti, il cinquantenne è stato quindi arrestato per furto pluriaggravato, estorsione e indebito utilizzo di carta di credito, oltre a essere denunciato per ricettazione e porto d’armi.

Nicoletta Tempera