Prova a rapinare uomo nel parco: arrestato

Bologna, 19 agosto 2025 – Ha provato a rubargli il cellulare e i soldi conservati in una tasca con violenza. E per questo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina dagli agenti del Reparto sicurezza urbana della polizia locale. È successo lo scorso giovedì mattina, intorno alle 9, durante un pattugliamento del parco della Montagnola, ancora una volta teatro di violenza e degrado. Fondamentale per cogliere in flagrante l’aggressore, la tempestività dell’intervento del personale: ad attirare l’attenzione dei vigili, infatti, sono state proprio le grida di aiuto della vittima. Seguendo la sua voce, gli agenti hanno trovato un uomo che, col proprio corpo, stava sovrastando un altro uomo, con l’intenzione di colpirlo e di sottrargli del denaro che la vittima aveva in tasca, senza dimenticarsi del cellulare. Immediato l’intervento dei vigili, che sono riusciti a immobilizzare l’aggressore, mettendo in sicurezza l’uomo aggredito. A cui erano già stati rubati venti euro, refurtiva che gli è stata poi restituita.

Dopo aver avvisato il pm di turno, il soggetto è finito in manette per tentata rapina e nella giornata di sabato l’arresto è stato convalidato, con contestuale applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma in Questura tre volte a settimana. Questo è solo l’ultimo dei casi che, negli ultimi tempi, hanno macchiato il reticolato della Montagnola, spesso sede di spaccio e bivacco: a luglio, infatti, il prato e le panchine dell’area verde del centro storico erano diventate un dormitorio a cielo aperto, con circa una decina di persone che, quotidianamente, dormiva durante la notte nel parco, anche a cancelli chiusi. A segnalare la situazione, un residente della zona e fruitore del giardino. A fine luglio, invece, i carabinieri hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale un 18enne tunisino, che con sé aveva nove grammi di cocaina e mille euro in contanti. Dove? Sempre nell’area dell’arresto della polizia locale, più precisamente in piazza VIII Agosto, all’angolo con via Venturini.