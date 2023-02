Prova a rubare in un’auto, ma viene beccato Un ragazzo fermato per tentata rapina

Lo ha sorpreso a frugare dentro la sua auto nel tentativo di rubare qualcosa. È successo domenica sera, intorno alle 20, quando la volante della polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione in via Zampieri. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato due uomini in lite. La vittima, un cittadino italiano di 35 anni con origini della Costa D’Avorio, aveva parcheggiato la sua auto in via Zampieri.

Poco prima delle 20 era tornato a prenderla ma, avvicinandosi alla vettura, aveva notato che il finestrino era completamente abbassato. All’interno della macchina c’era qualcuno che stava rovistando: si tratta di un ragazzo italiano di 26 anni, senza fissa dimora sul territorio e già noto alle forze dell’ordine per precedenti.

Il proprietario dell’auto

ha provato a fermarlo,

ma il giovane lo ha prima aggredito con un pugno e poi si è dato alla fuga. Braccato dagli agenti, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria. Nell’auto è stata rinvenuta una torcia di proprietà del giovane malvivente.

c. c.