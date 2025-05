Prove d’estate al prato piccolo. La nuova passerella è terminata

Prato piccolo, passerella piccola. Si inaugura oggi nell’area verde in fondo a via Risorgimento, tra il canale e il corso del Reno, la stretta nuova passerella di accesso a quello che per tutti i casalecchiesi è il ‘Prà Znéin’: prato piccolo. Uno scampolo di verde nell’area golenale chiusa a levante dal muraglione di sostegno del canale di Reno a poche centinaia di metri dalla presa presso la Chiusa.

Un luogo del cuore con tanto di volontari, che in passato ne hanno curato la manutenzione, e frequentatori abituali. Da alcuni anni il ponticello che scavalca il corso d’acqua che si forma con un paraporto era chiuso per l’instabilità della struttura, in particolare dell’assito. Oggi, come esito di un cantiere iniziato nell’autunno dello scorso anno ed eseguito dalla Bonifica Renana, si può percorre il nuovo ponticello realizzato in acciaio zincato e verniciato di colore ruggine che mantiene le stesse dimensioni del precedente (11 metri di lunghezza 1,5 metri di larghezza). Nuove le teste di ponte, le staccionate, e anche i versanti interessati dai lavori, che sono stati coperti da terreno piantumato con essenze autoctone. Un investimento totale di 141 mila euro di cui 111 mila dalla Renana e il restante dal Comune. Al taglio del nastro il sindaco Ruggeri, l’assessora Negroni e la presidente del Consorzio della Bonifica Renana Valentina Borghi.