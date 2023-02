Prove di pace con il Comune Sospeso lo stato di agitazione

Una situazione complicata quella tra dipendenti e Comune di Granarolo. Dopo la seconda convocazione dello stato di agitazione da parte dei sindacati, nella giornata di giovedì si è tenuto l’incontro, il secondo, in Prefettura tra Cisl Fp e il sindaco Alessandro Ricci. A parlare dell’incontro è proprio la sigla sindacale: "Abbiamo siglato in Prefettura un tentativo di conciliazione con il Comune e sospeso pertanto lo stato di agitazione. Abbiamo ribadito le nostre richieste: garantire una rotazione del personale per il sabato mattina creando un’alternanza tra due pomeriggi nella giornata di giovedì con un sabato mattina, garantire apertura dei servizi solo su prenotazione, migliorare il sistema di rotazione e degli orari di lavoro, coprire l’organico effettivo (a regime, 9 unità), attuare l’apertura al pubblico su cinque giorni con esclusione del sabato per avere due giorni consecutivi di riposo settimanale, assegnare personale al servizio di portineria con assunzione di personale cat. B o con una collaborazione esterna, continuare nella proficua formazione del personale. Cisl Fp chiede che l’amministrazione si impegni a fronte di nuovi elementi emersi ad aprire in tempi brevissimi un confronto".

A parlare è anche il primo cittadino Ricci: "Abbiamo previsto due assunzioni entro il 31 marzo, abbiamo messo a punto un modello organizzativo con una rotazione che consenta al personale di fare 2 giornate di riposo settimanali pur rimanendo aperti il sabato. Per noi l’apertura del sabato non è in discussione e da parte nostra non ci sono mediazioni possibili su questa materia. Noi vogliamo adottare da subito una modalità mista: martedì mattina, giovedì mattina e pomeriggio, sabato accesso libero; lunedì, mercoledì e venerdì accesso con prenotazione. Quando apriremo al pubblico il martedì pomeriggio (da aprile) sarà ad accesso libero. Fra Urp e Anagrafe ci sono 9 persone, un gruppo così numeroso non c’è mai stato".

z. p.