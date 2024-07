Prove tecniche di campo largo. Il centrosinistra alla festa Anpi

Prove di campo largo nel nome della Resistenza e della Costituzione, questa sera alle 20,30 in piazza Lucio Dalla nella serata conclusiva della festa dell’Anpi. Sul palco dell’associazione nazionale dei partigiani, infatti, saranno sul palco insieme tutti i leader dell’opposizione al governo Meloni: è annunciata la presenza della segretaria del Pd Elly Schlein, del leader del M5s Giuseppe Conte, di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, di Angelo Bonelli dei Verdi, di Riccardo Magi di +Europa e, infine, di Maurizio Acerbo di Rifondazione. Il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo ha specificato di avere invitato anche Matteo Renzi e Carlo Calenda, senza aver ottenuto risposta.

Il dibattito di questa sera è intitolato ‘Noi siamo Costituzione’ e avrà come tema conduttore "l’unità democratica per la difesa della Costituzione" spiega l’associazione dei partigiani. Si discuterà, inevitabilmente, delle ultime riforme istituzionali approvate dall’esecutivo, a partire dall’autonomia differenziata, contro cui la stessa Anpi ha attivato anche una raccolta di firme per arrivare al referendum abrogativo e in merito alla quale, secondo alcune indiscrezioni, anche tutte le cinque Regioni governate dal centrosinistra intendono muoversi chiedendo loro stesse il referendum, come previsto dalla legge in materia.

Tra queste, anche l’Emilia-Romagna, che dopo le dimissioni di Bonaccini sarà chiamata al voto nel prossimo autunno: possibile che i leader dell’opposizione discutano anche di candidature questa sera, se troveranno il tempo e il modo per farlo.

Prima del dibattito che conclude la tre giorni di festa, alle 18,30 sempre in piazza Lucio Dalla sarà presentato il libro Gaza (edizioni Feltrinelli) scritto da Gad Lerner.