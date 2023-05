Prove tecniche di un partito laburista

Andrea

È infatti qui che è partita, subito dopo la bastosta elettorale del 25 settembre, la proposta di fare del Pd un vero e proprio partito laburista, con il ‘copyright’ del sindaco Matteo Lepore. Ed è solo qui che questo progetto poteva iniziare a mettere radici: non tanto per l’auto-attribuito merito di essere la "città più progressista d’Italia", ma perché Bologna resta, piaccia o meno, uno dei pochi spazi nel Paese in cui i dem non hanno gettato al vento quel patrimonio di relazioni, legami e influenza su tutto ciò che sta al di fuori del mondo partitico in senso stretto, a cominciare dall’universo del lavoro. La piazza di ieri – nonostante qualche mugugno sindacale per un’eccessiva politicizzazione della mattinata – è un tassello che si inserisce bene in questa strategia. Ma è solo un primo passo. Al momento della mobilitazione contro il governo, infatti, bisognerà fare seguire scelte politiche ben decise. E in fretta. Ad esempio sul precariato, che a parole il Pd ha detto di volere abolire già dieci-quindici anni fa e che però è rimasto lì, cambiando ruolo, forma e anche sostanza all’interno del mercato del lavoro italiano. Oppure su come aumentare davvero i redditi dei lavoratori, falcidiati da una stagnazione decennale prima e dall’inflazione galoppante adesso, e la loro produttività. Infine, su come coinvolgere l’ampia fetta di persone espulse, o auto-espulsesi, dal mondo del lavoro da troppo tempo. Su questi temi si calibrerà il rapporto con i sindacati, Cgil in testa, e con i possibili alleati del futuro, a partire dai 5 Stelle (che ieri, almeno con i loro esponenti locali, erano convintamente in piazza). Tenendo a mente un’altra cosa su cui Bologna può essere d’esempio: quando si parla di lavoro gli slogan hanno le gambe corte. Quello che conta, alla fine, sono solamente i risultati.