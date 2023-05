Prove tecniche di un partito laburista

Andrea Zanchi

Non potendo per il momento allargare il perimetro delle alleanze a tutto ciò che in Parlamento sta a sinistra del governo, il Pd di Elly Schlein lo ha allargato alla piazza, a quelli che un tempo si definavano i ‘corpi intermedi’ (come i sindacati) e a tutti coloro che, oggi, magari non hanno in tasca alcuna tessera, ma che alle prossime elezioni vorrebbero poter votare un centrosinistra dall’identità definita: più di sinistra che di centro, più popolare che populista. In attesa di vedere come andrà a finire, una cosa è certa: questo percorso ricostituente del Pd – in senso politico e motivazionale – inizia da Bologna non per un accidente del caso.