La provincia ha premiato nella prima fase del voto degli iscritti Pd Stefano Bonaccini che ha conquistato l’Appennino, ad esempio, con oltre il 60 per cento dei voti, a fronte di un 31,5 per cento di Elly Schlein, quasi l’8 per cento di Gianni Cuperlo e il il 7,76 per cento di Paola De Micheli.

Affermazione importante anche al Reno Galliera dove il governatore supera il 62 per cento, lasciando a Schlein solo il 25 per cento, oltre il 6 per cento a Cuperlo e il 5 per cento a De Micheli. Numeri ancora più alti a Reno Lavino Samoggia dove Bonaccini è quasi al 64 per cento, mentre Schlein si accontenta del 22 per cento perché Cuperlo va in doppia cifra al 13,49%.

Veleggia sul 60 per cento e oltre anche a Terre d’Acqua e Terre di Pianura, dove l’ex vicepresidente della Regione sfiora il 30 per cento.

Leggermente più basso il risultato nelle Valli Savena-Idice dove Bonaccini non sfonda il muro del 60 per cento dei consensi, fermandosi al 58,37%. Ne guadagna un poco la deputata dem, che supera il 31 per cento. Arriva a quasi al 9 per cento Cuperlo, mentre non tocca il 2 per cento De Micheli.