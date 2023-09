Provinciale 61, sos dei sindaci: "Subito i lavori"

Con l’arrivo dell’autunno ed ancor più dell’inverno, a preoccupare fortemente i sindaci dei comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro è lo stato manutentivo della strada provinciale 61, una delle più importanti arterie di collegamento della Valle del Setta, strategica perché conduce quotidianamente cittadini ed imprese al casello di Rioveggio. Questo argomento è stato trattato dal Consiglio Metropolitano per ben due volte, evidenziando in entrambi i casi che non solo le risorse per gli interventi sono già previste in bilancio, ma anche per lamentare la scelta di non inserire questa importante strada tra quelle segnalate alla Regione durante le fasi di ricognizione dei danni post alluvione. "L’avanzato stato di degrado della sp61 – spiega il sindaco di San Benedetto, Alessandro Santoni – richiede con urgenza interventi manutentivi, aspetto questo che crea problemi di percorribilità anche in termini di sicurezza. Questa situazione è una palese mancanza di attenzione e spero vi sia nel brevissimo periodo una inversione di tendenza, ovviamente continuando a sperare che nel frattempo non si verifichino altri tipi di problemi".

Anche il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini usa toni forti: "La Sp 61 si trova in una situazione di non sicurezza, non è più possibile aspettare, ricordo che i recenti eventi meteorologici di maggio hanno peggiorato la situazione e che è un collegamento fondamentale per la valle per usufruire dell’autostrada attraverso il casello di Rioveggio".