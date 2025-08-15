"Provinciale Idice a rischio, servono lavori"

Non c’è pace per la sp7 Idice che attraversa la vallata e il paese di Monterenzio. Dopo l’ultimo forte temporale di fine luglio, infatti, sulla strada si sono subito verificati disagi di vario genere, nonostante i continui lavori che, a tranche, sono stati fatti dalle alluvioni a oggi. Il comitato Alluvione e Frane Monterenzio è preoccupato per la situazione, anche in vista della stagione autunnale che si avvicina, e scrive una lettera alla Regione e alla Città Metropolitana (che è l’ente proprietario della strada).

A scrivere per voce del comitato il portavoce, Maurizio Colombo: "Il comitato Alluvione e Frane Monterenzio vuole richiamare l’attenzione di enti e istituzioni sull’ennesima, grave criticità che ha interessato la viabilità lungo la strada provinciale sp7. Il 26 luglio scorso, a seguito di un temporale violento, ma di breve durata, la sp7 è stata nuovamente invasa da acqua e fango in più punti, in modo particolare nelle aree oggetto dei recenti interventi di consolidamento e messa in sicurezza delle frane. Quanto accaduto appare inaccettabile e solleva forti perplessità sulla qualità e l’efficacia degli interventi eseguiti". Il comitato aggiunge: "In particolare, segnaliamo che: le opere realizzate sembrano prive di misure strutturali fondamentali, ad esempio l’utilizzo di biotessuti contenitivi complementare alle reti metalliche, la regimazione delle acque a monte risulta ancora gravemente insufficiente, con fossi e rii che continuano a sversare detriti e fango sulla carreggiata, le stesse criticità si ripresentano puntualmente a ogni episodio di maltempo, generando gravi disagi a cittadini, aziende, mezzi di soccorso e trasporto pubblico. A distanza di oltre due anni dagli eventi franosi e alluvionali che hanno devastato il territorio, riteniamo intollerabile che simili eventi si ripetano con tale frequenza e che interventi realizzati con risorse pubbliche dimostrino di non garantire una sicurezza viaria duratura ed efficace. Tutto ciò non solo rappresenta un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, ma contribuisce a minare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni e la gestione del territorio". Come specificato nella lettera a Regione e Città Metropolitana, il Comitato chiede: "Una verifica tecnica urgente sulle opere realizzate lungo la sp7, un piano strutturale di regimazione idraulica dei fossi e rii a monte ed un confronto con i referenti istituzionali e coi cittadini, affinché le problematiche siano affrontate in modo partecipato e risolutivo".

Zoe Pederzini