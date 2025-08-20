"Provinciale Idice, i lavori saranno risolutivi"

"Una strada che per noi è vitale, ma che cade a pezzi appena piove un pò come a fine luglio scorso. Come li hanno fatti i lavori? Servono interventi che diano stabilità e sicurezza", erano state queste le parole del comitato Frane e Alluvione di Monterenzio dopo che, a seguito di un temporale di qualche decina di minuti a fine luglio, erano venuti a galla svariati dissesti sulla sp7 Idice, strada che attraversa il paese della vallata dell’Idice.

A replicare è stata Città Metropolitana che è l’ente proprietario della strada: "L’evento meteorico del 26 luglio scorso è stato di breve durata, 30 minuti, ma di elevatissima intensità e si è abbattuto sull’area di lavorazione denominata ’Scuole A’ determinando una fuoriuscita di acque meteoriche dall’area di cantiere. In questo settore i lavori non sono ancora completati. Le attività di cantiere già svolte hanno visto la risagomatura della scarpata di monte e il consolidamento della pendice. Gli effetti di tali piogge sono stati oltremodo gravosi sul versante, per una interferenza (poi risolta), dovuta al confluire delle acque di monte di via Chiesa proprio sul settore di intervento. Terminata questa prima fase di lavoro, per permettere la riapertura della strada con senso unico alternato, sono state realizzate le opere di difesa passiva con le gabbionate in pietrame e il retrostante vallo, con il collegamento idraulico all’attraversamento stradale. Questa sequenza di attività ha permesso di poter completare le opere di consolidamento in sicurezza per il cantiere, garantendo inoltre la viabilità. La fase finale prevederà l’opera di consolidamento con rete metallica, funi di ancoraggio, chiodature e l’inserimento, tra la parete rocciosa e la rete, di una geostuoia tridimensionale. Il vallo realizzato a monte strada oltre che permettere una maggiore sicurezza nei confronti della sede stradale, rappresenta la direttrice principale dove indirizzare le acque per i sottopassi esistenti".

"La pioggia di luglio ha colpito la strada in una momento di lavori in corso – ha aggiunto Matteo Montanari, consigliere metropolitano delegato al Coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione –. Comprendo le preoccupazioni del comitato, ma possiamo assicurare che i lavori sono svolti al meglio e progettati per essere risolutivi. Ringrazio l’amministrazione di Monterenzio e i cittadini per la collaborazione per complesso cantiere".

Zoe Pederzini