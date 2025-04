Provinciale, il caso della frana: "Dare risposte per Case Forlai"

A distanza di poche settimane dall’intervento tampone sulla SP 55/1 Case Forlai, la situazione è nuovamente precipitata: lo scorso venerdì 18 marzo, una nuova frana ha colpito lo stesso punto al km 3+050, obbligando alla chiusura della strada e riportando nel caos la viabilità locale.

"Un episodio che dimostra, ancora una volta, la totale insufficienza degli interventi messi in campo dalla Città Metropolitana di Bologna e l’assenza di una programmazione strutturale da parte della Regione Emilia-Romagna. La risposta all’interrogazione da me presentata – dichiara Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione – confermava che, nonostante la frana dello scorso marzo, la messa in sicurezza definitiva del versante di monte non fosse né finanziata né programmata. Una superficialità grave, di cui oggi paghiamo le conseguenze".

Secondo i dati forniti dalla stessa Città Metropolitana, le risorse per la manutenzione straordinaria coprono appena il 25% del fabbisogno complessivo. "E la Regione, nel frattempo, continua a nascondersi dietro al fatto che la SP55 non sia classificata come ’strada di interesse regionale’, sottraendosi così alle proprie responsabilità. Non è accettabile – continua Evangelisti – che la sicurezza dei cittadini dell’Appennino venga considerata di serie B. Chiediamo un piano straordinario di interventi, risorse certe e tempi rapidi. La SP55 è un’arteria fondamentale per il territorio: mantenerla percorribile in sicurezza non è un optional, ma un dovere istituzionale. Fratelli d’Italia continuerà a monitorare la situazione e a chiedere risposte concrete, affinché ai cittadini dell’Emilia-Romagna non vengano più imposte chiusure improvvise, deviazioni interminabili e, soprattutto, l’incertezza quotidiana sulla propria sicurezza".