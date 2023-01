"Provinciali e statali, rischio più elevato"

"Il problema sono le strade provinciali e statali". Alla luce dell’ennesimo tragico incidente avvenuto ieri mattina a Castenaso Mauro Sorbi dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale fa luce sulla situazione dell’incidentalità nel territorio bolognese. "Le collisioni stradali mortali sono in calo nella Città metropolitana di Bologna, ma sono quasi triplicate nel territorio del Comune di Bologna", spiega Sorbi.

Questo significa che i centri abitati dei paesi, soprattutto della provincia bolognese – grazie ad un aumentato sistema di sorveglianza in ingresso ed uscita dai paesi, e grazie a svariati velox mobili posizionati, nei paesi da Comuni e Polizia locale – registrano un minor numero di incidenti.

In provincia il problema, sempre analizzando i dati si riscontra invece maggiormente nelle strade ad alto scorrimento, quali statali, provinciali e simili. "Confrontando i dati degli accessi per collisione stradale ai Pronto soccorso registrati nel 2022 nella città metropolitana di Bologna (10.865), rispetto all’anno precedente (9.953), si evidenzia un aumento per tutti gli utenti della strada, con particolare rilievo per automobilisti (+162), motociclisti (+215), ciclisti (+127) e conducenti di monopattini (+30). In calo gli autisti di mezzi pesanti (-9) – prosegue Sorbi –. Sono in aumento anche rispetto al 2020 (anno del lockdown totale), quando gli accessi furono 7.586".

Eccessi di velocità sotto la lente "La causa maggiore di questa incidentalità è da ricercare proprio nella velocità a cui vanno gli utenti della strada – prosegue infatti Sorbi –. A questo, stando anche a quanto riferito dalle forze dell’ordine che intervengono sugli incidenti e che ricostruiscono le singole dinamiche, si va ad aggiungere un gran numero di mancate precedenze, ad incroci o nelle rotatorie".

