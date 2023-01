Provoca un frontale guidando ubriaca

Denuncia penale, patente ritirata e sequestro dell’auto per una donna italiana di 64 anni che, che con un tasso alcolemico pari a 1,81 grammi litro, quasi quattro volte superiore al minimo consentito, ha causato un incidente in via Madre Teresa di Calcutta a San Lazzaro invadendo la corsia opposta e andandosi, poi, a scontrare frontalmente con un’altra auto che sopraggiungeva. La signora in questione, alla guida ubriaca, aveva riottenuto la patente di guida lo scorso agosto perché le era già stata ritirata per motivi analoghi. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi in località Trappolone, frazione di San Lazzaro al confine con Pianoro, e a lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno prima visto la donna andare a zig zig con la macchina, poi schiantarsi.

Intervenuti sul posto, gli agenti della Polizia locale di San Lazzaro, guidati dal comandante Roberto Manara, hanno subito constatato che la donna, a bordo di una Lancia Ypsilon, in stato confusionale, emanava un forte odore d’alcol e rispondeva in maniera sconnessa a semplici domande. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che, dopo aver verificato che la persona non aveva subìto alcun trauma, hanno consentito alla polizia locale di procedere al test, che ha dato esito positivo. Dalle prime informazioni sembra che la 64enne si fosse immessa in via Madre Teresa in direzione Pianoro, perdendo poi il controllo del veicolo e invadendo la corsia opposta, dove stava arrivando una vettura: il bilancio è di due feriti lievi. "L’aumento delle ore di servizio degli agenti di Polizia locale, anche in turni serali, ci consente di avere un maggiore controllo sul territorio, frazioni comprese – dichiara il comandante Manara –, oltre a permetterci di intervenire subito in caso di incidenti o segnalazioni. In questo caso infatti, l’arrivo immediato sul luogo dell’incidente ha permesso di fare specifici accertamenti e di applicare nel dettaglio tutte le sanzioni previste" .

Zoe Pederzini