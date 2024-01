Un ricorso al Tar contro la direttiva annunciata dal ministro dei Trasporti per modificare la Città 30. Lo annuncia il Codacons giudicando la possibile direttiva del Mit "sbagliata sotto ogni punto di vista – afferma l’associazione di consumatori –, un provvedimento abnorme che si scontra con l’esigenza prioritaria di garantire la sicurezza stradale. Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministro Salvini, il limite dei 30 km/h non compromette alcun diritto degli automobilisti, né lede principi costituzionali". Per tali motivi il Codacons "annuncia sin da ora ricorso al Tar del Lazio contro qualsiasi direttiva del Mit tesa ad impedire ai sindaci di limitare la velocità delle auto nei centri abitati". Con il ricorso sarà inoltre chiesto al ministero un risarcimento danni di 500mila euro per atto illegittimo, da versare al fondo vittime della strada.