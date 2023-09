Psi con Bonaccini:: "Terzo Mandato?. Non ci opponiamo"

"Sono stato dai lavoratori della Magneti Marelli, domenica mattina: sosterremmo la loro battaglia in tutte le sedi assieme ai sindacati, è questo il cambio di marcia da fare a sinistra per recuperare spazio e credibilità politica". Enzo Maraio (nella foto), segretario nazionale del Psi, ha ben chiari i pilastri dai quali ripartire "per battere le Destre". Del resto "il lavoro è uno dei punti cruciali. E Bologna è casa nostra".

Dal lavoro alla tre giorni della Festa nazionale dell’Avanti! al Costarena, qual è il bilancio?

"Ci siamo confrontati con tutti, anche da posizioni diverse. È stato un bellissimo weekend. Il titolo era chiaro: prima la politica. Bisogna ridare dignità ai corpi intermedi, ai partiti: la storia e le radici avranno l’onere di ricevere presto il testimone da un trentennio inconcludente".

Si torna dalle preferenze?

"I parlamentari bolognesi De Maria (Pd) e Lombardo (Azione) hanno dato l’ok alla nostra idea sulla reintroduzione delle preferenze, una bella apertura. I cittadini devono poter scegliere. È una riforma da fare"

Assieme al Pd alle prossime tornate elettorali?

"Nulla è scontato. Vogliamo dare la nostra mano al centrosinistra, che però deve avere la giusta generosità, vogliamo la stessa attenzione da parte degli alleati. Schlein metta in soffitta l’autosufficienza del Pd, sulla costruzione della coalizione siamo in ritardo".

Terzo mandato in Regione per Bonaccini: sì o no?

"Non impedirei una condivisa volontà politica di cambiare la legge per rendere possibile il terzo mandato. In ogni caso, poi, sarebbero gli elettori a decidere".

Paolo Rosato