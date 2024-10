Psicantria, note che curano l’anima

Bologna, 4 ottobre 2024 – Si chiamano Cristian Grassilli e Gaspare Palmieri e sono, rispettivamente, uno psicoterapeuta bolognese e uno psichiatra modenese. Ma sono anche cantori, musicisti che credono nel potere delle canzoni e della parola. Dall’unione di questi mondi è nata così la Psicantria, associazione dal loro fondata oltre dieci anni fa con lo scopo di far conoscere i disturbi psichici e lo ’psicomondo’ e di sperimentare le potenzialità terapeutiche del songwriting. Il gruppo – ospite della puntata di oggi del nostro podcast gratuito Il Resto di Bologna – vanta fin dall’inizio la collaborazione del musicista e musicoterapeuta Lorenzo Mantovani, chitarrista e arrangiatore dei brani. Ricca anche l’attività editoriale: sono già quattro, infatti, i libri con canzoni editi da Meridiana, di cui l’ultimo si intitola Abitarsi. La Psicantria delle emozioni (2022). Dal 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale, uscirà anche il videoclip della canzone La vergogna, tratta proprio dall’ultima pubblicazione.

“La vergogna – spiegano – è un’emozione complessa, può essere dolorosa, ma ha anche la funzione di modulatore sociale. Se estremizzata, dà luogo a comportamenti di evitamento e isolamento che fanno soffrire: il nostro messaggio è di entrare in contatto con la vergogna, non averne paura. Abbiamo realizzato un video con bellissimi costumi, per sottolineare il fatto di vivere più pienamente, senza indossare maschere”. Il videclip precedente, invece, era uscito quest’estate, per il lancio di un brano nuovo dal tema molto attuale, l’Ecoansia. Il duo è anche attivo sulla pagina Instagram Psicantria.