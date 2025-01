Psicologia positiva, nuovo corso all’Unibo

Un corso post laurea di Psicologia positiva all’Unibo. È rivolto a professionisti della salute, come medici, infermieri, nutrizionisti, fisioterapisti, laureati in scienze motorie e si propone di dar loro aggiornamenti teorici e metodologici sui recenti sviluppi della psicologia positiva e della salute umana, con particolare attenzione alla promozione del benessere psicologico, della salute mentale e fisica, e alla prevenzione di comportamenti a rischio e di condizioni di sofferenza psicofisica. È il corso di formazione post laurea sulla Psicologia positiva, il primo nel suo genere in Italia, lanciato dall’Alma Mater.

Partirà a marzo e ha come focus felicità, benessere, salute fisica e qualità della vita. Il nuovo corso di alta formazione attivato dall’Ateneo, ‘Scienze del benessere e della salute per le professioni sanitariè offrirà una formazione interdisciplinare con un approccio innovativo che integra le più recenti scoperte della scienza del benessere.

Il corso si svolge in parte in presenza e in parte in blendend learning. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 febbraio.