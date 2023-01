Psicologo a scuola, braccio di ferro

"Fumoso, poco chiaro, generico e soprattutto non se ne comprende il perché". Non accenna a placarsi la maretta tra l’assessorato alla Scuola del Comune e i 37 presidi degli istituti comprensivi (dalla materna alla media statale) e degli istituti superiori cittadini. A increspare le acque è il Protocollo che prevede un supporto agli Sportelli di ascolto di cui tutte le scuole sono dotate da più di un decennio. Questo in autonomia attraverso bandi per la ricerca di psicologici nell’alveo della normativa e con un investimento a scuola di 9mila euro contro i 450 euro previsti dal Comune. Cinque le paginette elaborate, in modo unilaterale, dall’assessorato guidato da Daniele Ara, che le ha inviate a inizio dicembre con la richiesta di firma per la sottoscrizione. "L’assessorato non ci ha mai consultato nella fase stesura né tanto meno ci ha informato delle sue intenzioni", rivela un dirigente.

Nel merito "non si comprendono le finalità di un coordinamento tra Sportelli", sottolinea un dirigente che ricorda come "gli psicologi che assumiamo tramite bando sono già iscritti all’ordine e formati, quindi non è chiaro l’obiettivo di una formazione condivisa". E soprattutto, si chiede un altro collega: "I dati noi li raccogliamo già in collaborazione con Città metropolitana e Ausl di Bologna, quelli inviati al Comune che fine faranno?". Dubbi, perplessità che, soprattutto dopo l’incontro di metà dicembre, hanno portato l’assessorato a una brusca frenata, rimandando a fine gennaio l’avvio della discussione per una nuova versione del Protocollo che "nasce come sostegno di una rete di servizi agli sportelli d’ascolto nelle scuole. Un’esigenza evidenziata nel 2020 nel report curato dalla Città Metropolitana" spiega il Comune.

Questo "può essere un’occasione di integrare competenze diverse in vista di un obiettivo comune: rispondere alle esigenze dello studente anche quando esulano dalle competenze della scuola". Il tutto anche con un investimento da parte del Comune per queste attività extra. A gennaio, si procederà "alla costituzione di un gruppo di lavoro" costituito da un preside dei comprensivi e uno delle superiori e due insegnanti referenti sul tema "per andare a meglio definire gli impegni tra le parti".

f. g. s.