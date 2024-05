Pubblica amministrazione. Contest per eccellenze

Uno spettacolo teatrale e un contest, per sfatare i luoghi comuni sul grigiore della pubblica amministrazione e far emergere, invece, "Persone fuori dal comune": persone di valore che, lavorano con passione e competenza, si impegnano per la risoluzione dei problemi e il benessere della collettività, generando un impatto positivo. "Persone fuori dal comune", appunto, è il titolo della tavola rotonda-spettacolo e del contest lanciati da SCS Consulting – presieduta da Stefano Dall’Ara (foto) – che ieri ha portato all’Arena del Sole di Bologna i vertici della Pa locale e nazionale a confrontarsi su strategie, processi e comportamenti per attrarre, trattenere e motivare le persone, e soprattutto i giovani, nella Pa. Per candidare questi talenti e celebrare le storie di chi fa la differenza ogni giorno, basterà raccontarle come protagonista, persona coinvolta o spettatore, compilando il form sul sito scsconsulting.it. Le candidature sono aperte fino al 15 giugno.