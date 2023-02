Pubblica assistenza in festa per la nuova ambulanza

Con una cerimonia ufficiale ieri nella sede di piazza Di Vittorio, la Pubblica assistenza della valle del Lavino ha inaugurato una nuova ambulanza, la ‘Lima 15’ ovvero il quindicesimo mezzo di soccorso che la ‘Pubblica’ di Monte San Pietro e Zola, ha utilizzato nella sua più che trentennale avventura al servizio delle comunità locali. Anche l’intitolazione a Elettra Belloni e Roberto Mazzanti: ex volontari del gruppo, è un omaggio indiretto ai 150 soci che sostengono il lavoro della Gvs.

"Un nuovo mezzo, acquistato con fondi nostri, di cui si giova questo gruppo di puro volontariato e che ci permetterà di svolgere meglio e in efficienza il servizio nelle nostre comunità di riferimento", ha premesso il presidente Socrate Demaria, che ieri è stato affiancato dai sindaci dei due comuni di riferimento: Monica Cinti e Davide Dall’Omo. Dalle 14 la sede dell’associazione in piazza Di Vittorio inaugurata cinque anni fa, si è aperta al pubblico per le visite guidate. A seguire la cerimonia del taglio simbolico del nastro e della benedizione da parte di don Gino Strazzari e don Marino Tabellini, per un mezzo nuovissimo, moderno, dotato di attrezzature all’avanguardia, dal valore di oltre 100mila euro. "Oggi siamo qui a festeggiare l’arrivo di una nuova ambulanza, la ‘Lima 15’, che si va ad aggiungere al nostro parco mezzi composto da altre tre ambulanze, un pulmino e un Doblò, che ci è stato donato poche settimane fa grazie al contributo di tanti sponsor, che ringrazio ancora – ha detto Demaria –, il primo tassello importante per l’acquisto di questa ambulanza è la generosità di tutti. Anche una piccola donazione, ma fatta da tanti, può raggiungere obiettivi importanti. Il secondo tassello è il lavoro costante dei nostri soci, che con tantissima dedizione si adoperano sette giorni su sette al servizio di persone meno fortunate". Volontari che nel 2022 hanno svolto oltre 5mila turni per un totale di oltre 22mila ore di servizio, suddiviso nei turni di emergenza (24 ore su 24 dal venerdì sera alla domenica sera e dalle 19 a mezzanotte gli altri giorni), poi i servizi ‘bianchi’ anche questi in convenzione con l’Azienda Usl, e poi i trasporti ordinari e quelli sociali. Ed è proprio per fare fronte alla richiesta sempre maggiore di questo genere di servizio che il prossimo obiettivo del Gvs è l’acquisto di un nuovo pulmino: "Il nostro ‘Victor’ ha oltre 200mila chilometri. Non ce la fa più. Per uno nuovo servono 60mila euro", aggiunge il presidente.

Gabriele Mignardi