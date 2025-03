Pubblica assistenza, open day al fianco dei volontari

Open Day a Galliera della Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura. Sabato 15 marzo, dalle 9 alle 16, la Pubblica Assistenza aprirà le porte della sede di via della Pace 39/C a chi desidera conoscere da vicino le attività dell’associazione e le opportunità offerte da questo percorso formativo e sociale. L’iniziativa – patrocinata dal Comune – permetterà di vivere un’esperienza immersiva, salendo a bordo dei mezzi, come le ambulanze e i mezzi destinati alla Protezione civile. I volontari di Croce Italia Comuni di Pianura condurranno i partecipanti in una giornata ricca di emozioni e nuove esperienze, nel corso del quale sarà possibile partecipare a un corso di primo soccorso aperto a tutti. Si potrà assistere in diretta a una simulazione di situazione di emergenza in ambito sanitario e in ambito di protezione civile.