Pugnalato al cuore nel parco Il giovane killer resta in carcere

Yuri Fantini rimarrà in carcere. È quanto deciso ieri dal giudice per le indagini preliminari, Letizio Magliaro, al termine dell’interrogatorio di garanzia per il ventiduenne. Il ragazzo era stato arrestato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, in un parco di San Giovanni in Persiceto, con l’accusa di omicidio volontario. In aula il giovane, difeso dall’avvocato Simone Cantelli, si è nuovamente avvalso della facoltà di non rispondere, come già aveva fatto quando era stato sentito, subito dopo l’arresto, nella caserma dei carabinieri di San Giovanni.

Il ventiduenne, spiega il legale, "è in condizioni normali, per come si può stare in una situazione del genere". Fantini è accusato di aver ucciso, con una coltellata fatale al cuore, il 31enne Tariq Aziz Uttam, operaio in una fonderia di origine pachistana. Un solo fendente, ma profondo, che non gli ha lasciato scampo. Ma ripercorriamo i fatti. Domenica scorsa, intorno alle 17, Fantini e i suoi amici si erano recati al parco dietro il cimitero di San Giovanni in Persiceto per partecipare a un torneo di Pokemon Go. Una tranquilla giornata di mezza estate con tante persone che erano uscite per una passeggiata. Una tranquilla giornata tra adolescenti appassionati di fantasy, che in una manciata di secondi si è trasformata in tragedia.

Tariq Aziz Uttam, conosciuto in paese per atteggiamenti a volte un po’ molesti, era arrivato al parco con la sua bicicletta. Era nervoso, forse per colpa di qualche bicchiere di troppo. Così, quando il cagnolino di Yuri (che in quel momento non era presente) si è avvicinato e ha fatto pipì non lontano da dove era seduto il trentunenne, l’uomo è andato su tutte le furie. Ha iniziato a guardare con odio gli amici di Yuri, poi è andato verso di loro brandendo un ramo. Questo è ciò che hanno raccontato i ragazzi, sentiti per tutta la notte di domenica dai militari dell’Arma e dal pm Tommaso Pierini.

A quel punto, qualcosa in Yuri è scattato. Il ragazzo, arrivato qualche minuto dopo, vedendo l’atteggiamento minaccioso del trentunenne si è lanciato contro di lui e lo ha colpito con il coltellino a serramanico che aveva con sé, comprato in un mercatino fantasy. Un solo fendente, ma dritto al cuore. Gli amici del ragazzo, passato lo choc iniziale per quanto successo, hanno immediatamente chiamato il 118 e i carabinieri. Non solo, sono stati loro a provare, in ogni modo, a salvare il trentunenne. Senza però riuscirci. Tariq Aziz Uttam è morto poco prima dell’arrivo dei soccorsi.

Fantini è un ragazzo tranquillo, così lo descrivono gli amici, che non aveva mai avuto in passato comportamenti violenti o aggressivi. Appassionato di fantasy, animali e auto da corsa, il ventiduenne non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione da quando per la prima volta è entrato nella caserma dei carabinieri di San Giovanni, la sera dell’omicidio. Volto pallido, in evidente stato di agitazione, le uniche parole che ha pronunciato, di fronte al pm Tommaso Pierini, sono state "in un secondo ho capito che la mia vita era finita".

La vita di un ragazzo di ventidue anni che in una frazione di secondo è diventata un incubo. Che cosa sia scattato nella mente di Yuri Fantini, nessuno, probabilmente, lo saprà mai. Un quadro più chiaro potrebbe definirsi nel momento in cui il ventiduenne rilascerà dichiarazioni in merito a quanto successo. Una tragedia che poteva essere evitata, forse bastava non reagire a quelle minacce, ignorare gli atteggiamenti molesti del trentunenne, come stavano facendo gli amici di Yuri. E invece è bastata una frazione di secondo a cambiare tutto. Per sempre.

Chiara Caravelli