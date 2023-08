Pugnalato al cuore nel parco La rabbia della vittima, la lite E poi l’improvviso scatto di Yuri

di Nicoletta Tempera

Il salto logico, che porta da un torneo di carte Pokemon all’omicidio, è imperscrutabile. Lo sa soltanto Yuri Fantini cosa sia passato nella sua testa mentre piantava quel coltello a serramanico, comprato in un mercatino fantasy, nel petto di Tariq Aziz Uttam. Un solo fendente, ma profondo. E letale per il pakistano di 31 anni.

C’era tanta gente al parco astronomico dietro il cimitero di San Giovanni in Persiceto domenica. Tante famiglie, ma anche tanti ragazzi appasionati di giochi di ruolo. Tra questi il gruppetto di cui faceva parte Fantini. Erano in sei, con loro anche il cagnolino del ventiduenne. Seduti sull’erba, tra le panchine realizzate con i tronchi d’albero. Una domenica di mezz’estate. La quiete e le cicale. Forse anche Tariq Aziz Uttam, operaio in una fonderia, piccoli precedenti e atteggiamenti a volte molesti, come lo raccontano in paese, avrebbe voluto godersi quell’atmosfera, quando con la sua bicicletta era arrivato nel parco. Ma aveva bevuto. Ed era nervoso.

Così, ricostruiscono i carabinieri, quando il cagnolino di Yuri si è avvicinato e ha fatto pipì non lontano da dove era seduto il trentunenne, l’uomo è andato su tutte le furie. Ha iniziato a guardare con odio i ragazzi. E poi è avanzato contro di loro brandendo un ramo. Così, almeno, hanno raccontato i giovani, sentiti per tutta la notte dai militari dell’Arma e dal pm Tommaso Pierini. Forse sarebbe bastato non reagire a quelle minacce, a quell’atteggiamento molesto. Ignorare tutto, come stavano facendo gli amici di Yuri. Qualcosa nel ventiduenne è però scattato. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo neppure c’era quando il pakistano si è adirato per il cagnetto. Ma è tornato poco dopo, ha visto il fare minaccioso dell’uomo e si è lanciato contro di lui, ferendolo con il coltellino. Nessuno dei presenti se lo aspettava. Nessuno lo avrebbe voluto. I ragazzi, superato lo choc iniziale, sono corsi a tentare di soccorrere la vittima. Hanno chiamato loro il 118, hanno chiamato i carabinieri. Hanno tentato di tamponare la ferita, come i sanitari, al telefono, avevano spiegato loro di fare. Ma Tariq Aziz Uttam sputava sangue dalla bocca. E nel tempo che i soccorsi sono arrivati a Persiceto, con la rapidità dell’eliambulanza, il trentunenne era già morto.

E Yuri Fantini, 22 anni, mai un problema con la legge, mai uno spinello, una vita di casa e lavoro in un’officina metalmeccanica, si è ritrovato da un momento all’altro un assassino. È stato portato dai carabinieri in caserma. Ci è rimasto fino alle 4 del mattino. Era bianco come un fantasma. E non ha detto una parola quando il pm Pierini lo ha interrogato. Fuori dalla porta c’era il padre, corso dai carabinieri sconvolto e incredulo appena saputo cosa aveva fatto il figlio. Che a notte fonda è stato accompagnato alla Dozza, in stato di fermo per omicidio volontario.

Non è aggravato: i militari dell’Arma della compagnia di San Giovanni in Persiceto e i colleghi del Nucleo Investigativo e della Sezione investigazioni scientifiche dovranno adesso capire se il ragazzo si sia allontanato per andare a predendere il coltello o se aveva già l’arma - che è stata sequestrata dai militari - con sé. Questo dettaglio potrebbe spostare infatti la prospettiva, trasformando quello che al momento appare come un raptus di violenza in un omicidio premeditato. Per questo saranno fondamentali le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza del parco che potrebbero aver cristallizzato la scena dell’aggressione, ma anche i movimenti e gli spostamenti effettuati dal ventiduenne prima di arrivare a sferrare la coltellata.

Il ragazzo, difeso dall’avvocato Simone Cantelli, comparirà probabilmente domani davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Forse in quell’occasione proverà a raccontare cosa gli è scattato dentro per spingerlo a un gesto che in un istante ha distrutto due vite: quella di Tariq Aziz Uttam e la sua.