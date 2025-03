Pugni alla ex e minacce ai figli, allontanato

Aveva continuato a perseguitare la sua ex compagna e i suoi figli anche dopo che la loro relazione era finita. Così ieri i carabinieri della stazione di Bologna Borgo Panigale hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi da lei abitualmente frequentati, nei confronti di un 38enne italiano, residente in Valsamoggia, già indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori. Per i comportamenti reiterati e per la gravità del quadro indiziario il giudice ha anche disposto l’applicazione del braccialetto elettronico, così da potere monitorare eventuali violazioni e avvicinamento all’ex compagna. Un provvedimento che è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del pubblico ministero, che ha coordinato le indagini dei carabinieri partite a seguito della denuncia presentata dalla vittima, l’ex convivente, una quarantacinquenne anch’essa residente in Valsamoggia.

Dai primi riscontri gli inquirenti hanno appurato che l’uomo, durante il periodo di convivenza durato circa un anno e mezzo, ha ripetutamente maltrattato la donna costringendola a vivere costantemente in angoscia e terrore. Il tutto a causa di una gelosia morbosa, che si è manifestata con controlli ossessivi e che ha visto poi il 38enne passare direttamente alle ingiurie e alle minacce. Arrivando in alcune occasioni fino all’aggressione fisica e alla violenza esercitata con schiaffi e pugni che sulla vittima lasciavano il segno evidente di ematomi e lesioni. Un atteggiamento violento e pericoloso che l’uomo ha continuato a tenere anche dopo la fine della loro relazione sentimentale e l’allontanamento dalla loro residenza. In questo periodo la sua ossessione si è manifestata con una raffica di messaggi telefonici, indirizzati anche ai figli della donna, verso la quale ha continuato a manifestare lo stesso atteggiamento aggressivo ed offensivo. Considerato lo stato di agitazione indotto nella sua vittima, preoccupata per l’incolumità propria e quella dei figli, il giudice ha disposto il provvedimento eseguito dai carabinieri.

g. m.