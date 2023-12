Pugni e calci in faccia davanti alla stazione di Bologna, è caccia agli aggressori

Bologna, 26 dicembre 2023 - È ancora caccia ai tre aggressori che la mattina della Vigilia di Natale, sotto gli occhi di decine di passanti, hanno picchiato prendendolo a calci e pugni un uomo di poco meno di 30 anni appena fuori da Galleria 2 Agosto, davanti alla stazione.

Rissa davanti alla stazione alla Vigilia di Natale: caccia ai tre aggressori

La vittima, un centrafricano, secondo i testimoni avrebbe prima litigato con due dei suoi aggressori, che si sarebbero prima allontanati e per poi tornare a cercarlo, uno dei quali con un coltello in pugno.

A loro si è poi aggiunto un terzo uomo, apparentemente nordafricano, che avrebbe contribuito al pestaggio. Il trentenne è ricoverato al Maggiore e le sue condizioni, di media gravità, sono in miglioramento. Preso a calci e pugni in faccia, non è stato accoltellato. Sulla vicenda lavorano i carabinieri della Compagnia Bologna centro, che sono alla ricerca degli aggressori ripresi anche dai video di alcuni testimoni e da videocamere di sorveglianza della zona.