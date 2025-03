Pugni e calci per rubare jeans e birra. Due rapinatori finiscono in manette

È entrato all’Ovs con indosso un paio di pantaloni di carta monouso, di quelli ospedalieri. All’uscita, però, il ventiseienne somalo indossava un paio di jeans. E quando il vigilante ha tentato di fermarlo, lo ha aggredito. L’uomo è uno dei due rapinatori fermati dai carabinieri del Radiomobile negli scorsi giorni, a seguito di altrettante rapine improprie. L’episodio in questione è avvenuto da Ovs in via dei Mille: a chiamare i carabinieri è stato l’addetto alla sicurezza, che ha raccontato di essere stato aggredito da un cliente che voleva allontanarsi senza pagare la merce. All’arrivo dei militari del Radiomobile, il cliente, ossia il ventiseienne somalo, disoccupato e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, era davanti al negozio. Dalla ricostruzione è emerso come l’addetto alla sicurezza si fosse accorto dell’arrivo del cliente, che aveva attirato la sua attenzione proprio per via dei pantaloni di carta monouso. Insospettito, il vigilante ha iniziato a controllarlo e quando si è accorto che all’uscita dal camerino si era cambiato e indossava dei pantaloni nuovi che aveva preso, lo ha invitato a pagarli prima di uscire. Il ventiseienne, per tutta risposta, lo ha minacciato e lo ha colpito con calci e pugni al petto, per poi fuggire. I carabinieri, fermato l’aggressore, lo hanno arrestato per tentata rapina impropria e resistenza a un pubblico ufficiale. Dopo la direttissima, in attesa dei termini a difesa, il ventiseienne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il vigilante, invece, malgrado le ferite, invece di andare al pronto soccorso, ha preferito continuare a lavorare per evitare di lasciare scoperto il posto di lavoro.

Lo stesso ha fatto il commesso del Penny Market di via Massarenti, anche lui aggredito da un quarantunenne somalo sorpreso a rubare. In particolare l’uomo, che voleva uscire dal supermercato senza pagare diverse birre che aveva preso dagli scaffali, ha preso a pugni il commesso che lo aveva invitato a restituire la merce. I carabinieri hanno fermato subito l’aggressore, anche lui disoccupato e con precedenti di polizia per reati in materia di porto abusivo di armi. Anche il quarantunenne è stato arrestato per tentata rapina impropria e resistenza a un pubblico ufficiale e, dopo la direttissime, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.