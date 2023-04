Pugni in faccia alla compagna sotto gli occhi della figlia di quattro anni

Ha picchiato la compagna sotto gli occhi della figlia di quattro anni e poi ha aggredito anche i due carabinieri arrivati in soccorso della donna ferita. E’ stato arrestato e processato per direttissima un 29enne di origine peruviana residente a Casalecchio che lo scorso 26 aprile si è reso responsabile di atti di violenza nei confronti della convivente, una 24enne italiana. Sono state le sue urla che hanno fatto scattare l’allarme. Intorno alle 21,15 la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di udire le grida di una donna provenienti dall’interno di un appartamento nella prima periferia. La richiesta di intervento è stata inoltrata alla stazione dei carabinieri di Casalecchio, che sono accorsi sul posto.

Alla vista dei militari alla porta, il 29enne ha reagito in maniera aggressiva, impedendo loro di entrare, poi negando il fatto che qualche minuto prima, durante un raptus di gelosia, avesse dato un pugno in faccia alla compagna, visibilmente scossa e con i segni delle percosse. Il tutto incurante della presenza della loro figlia. Non contento, l’uomo ha tentato anche di impedire l’intervento dei carabinieri attaccandoli con pugni e calci. La donna ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Il peruviano, già gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata. Dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I due carabinieri aggrediti sono stati medicati per lesioni con prognosi di 5 giorni.

g. m.