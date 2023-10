"Puliamo il Mondo a Sala Bolognese: studenti e volontari alla caccia di rifiuti"

Tutti a pulire strade, parchi, argini, piazze e ogni altro angolo di Sala a caccia di rifiuti abbandonati. Venerdì e sabato scorsi studenti delle classi quinte dell’Istituto comprensivo Ferri cittadini e volontari di ogni età, si sono alternati con rappresentanti del Comune, per la consueta due giorni dedicata a "Puliamo il Mondo", la campagna nazionale di Legambiente. "I rifiuti – dice il sindaco - sono stati tanti e di qualsiasi tipo e dimensione. Rispetto all’anno scorso l’abbandono nelle strade più percorse e più in vista sono diminuiti, ma continuano gli abbandoni in campagna ed in strade secondarie; tanto che si stanno attivando tecniche di videosorveglianza che possano disincentivare la maleducazione ed abbassare i costi della raccolta di materiali abbandonati che ricadono nel piano economico che pagano i salesi. Un ringraziamento alle scuole ed ai cittadini e volontari che si sono prodigati per il bene comune".