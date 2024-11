"Pulizia dei fiumi e dei tombini"

Per Marius Ferrari è necessario non solo garantire "la pulizia dei fiumi", ma anche e soprattutto "spendere soldi e risorse" per mettere in sicurezza il territorio. Nel dettaglio, "bisogna intervenire per ripristinare gli argini dei fiumi e ripulire i tombini per fare in modo che ciò che è accaduto non succeda nuovamente". Gli strascichi dell’alluvione di ottobre si percepiscono ancora nelle parole del giovane lavoratore: "Una città come Bologna, che è letteralmente costruita sull’acqua, deve essere ben tutelata – conclude Ferrari –. E dato lo scenario su cui sorge la città, sopra i canali, c’è bisogno di maggiore accortezza. Non penso sia stato fatto tutto il necessario, altrimenti non avremmo vissuto quell’incubo".