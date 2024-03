Pulizia del Rio Olivetta: la Bonifica Renana riapre la via Sant’Anna

La pioggia di questi giorni non ha fermato il cantiere che la Bonifica Renana ha aperto in via Sant’Anna, strada comunale che in territorio di Sasso Marconi fiancheggia il bacino montano del Rio Olivetta. In questa vallecola, a metà della strada senza uscita che serve una ventina di abitazioni, lo scorso maggio venne portata a termine una delicata operazione di sgombero di alcune famiglie che abitano dall’altra parte del rio che si era ingrossato al punto da minacciare la stabilità delle case che si raggiungono attraverso alcuni ponti carrabili. Viabilità interrotta anche perchè sulla stessa strada si erano riversati materiali di frane e smottamenti delle formazioni di arenaria che stringono la valle, che era frequentata anche dai tanti che da decenni si riforniscono dell’acqua della storica sorgente danneggiata dagli eventi di maggio.

"Qui, nell’ambito del piano degli interventi per il 2023 che la Bonifica Renana concorda con l’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia, il Comune ha dato priorità alla sistemazione idraulica del torrente Olivetta nel tratto limitrofo alla viabilità comunale via Sant’Anna, per mantenere l’accesso stradale alle abitazioni della zona -si legge nella nota del Consorzio della bonifica- Intervento partito nelle scorse settimane, dopo che il progetto ha avuto l’ok della Regione, autorità idraulica competente sui corsi d’acqua naturali. I lavori sono mirati alla salvaguardia della carreggiata stradale e prevedono la ripulitura dell’alveo dalla vegetazione morta o pericolante, la realizzazione di nuove difese spondali e la risagomatura del letto d’alveo del torrente. L’opera viene realizzata nel tratto dell’Olivetta che scorre tra due briglie preesistenti; saranno anche ricostruite la scarpata e la retrostante banchina stradale".

La spesa prevista di 30mila euro è finanziata dalla Bonifica.

E’ costato invece 180mila euro il lavoro di sistemazione idrogeologica appena conclusa su via di Sesto, altra strada comunale di Sasso vicina ai calanchi di Sabbiuno, ai confini con Bologna, danneggiata dagli eventi dello scorso maggio. "Si tratta di un intervento fatto per mettere in sicurezza questa strada comunale, grazie a drenaggio profondi e dispositivi idraulici che consentono di raccogliere tutte le acque meteoriche dell’area di pertinenza della viabilità e convogliarle a valle senza rischio per la stabilità stradale", recita la scheda del cantiere finanziato con 100mila euro dalla Bonifica Renana e da 80mila euro del Comune.

