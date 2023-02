Pulizia muri nell’ex ghetto ’Serrande nuove’

Pulizia dei muri nel centro storico: prosegue la campagna del Comune. Dopo via del Pratello, ieri è iniziata l’operazione che per i prossimi tre mesi riguarderà la zona dell’ex ghetto ebraico, con un investimento di 300mila euro. In primavera, poi, Palazzo d’Accursio affiderà un nuovo appalto per potenziare gli interventi. E nel frattempo in Comune si studia anche un sistema di incentivi perché i commercianti puliscano (o rinnovino) le loro serrande. A fare il punto è il sindaco Matteo Lepore, presente ieri mattina all’avvio della pulizia dei muri in piazzetta Biagi.

"È un’operazione importante – sottolinea – fatta sui muri privati", per la quale sono state inviate alle varie proprietà lettere per avere indicazioni o il silenzio assenso. "Ci sono alcune parti vincolate – spiega ancora il sindaco – che richiederanno anche l’ok della Soprintendenza". Lepore si appella ai bolognesi. "Chiedo a tutti i cittadini di collaborare – sottolinea –, è molto importante che le proprietà successivamente si impegnino a fare abbonamenti a prezzi scontati per la manutenzione dei muri. Chiediamo a tutti di darci una mano e alle tante associazioni della città di fare patti di collaborazione con noi per continuare a manutenere i muri, perché abbiamo visto che dove interveniamo e puliamo i muri, riusciamo a far emergere e a mantenere il bello". Dopo questi interventi nell’ex ghetto ebraico, annuncia il sindaco, "continueremo in centro storico selezionando altre zone. In primavera poi uscirà un nuovo appalto quadro "perché "vogliamo che tutti i muri del centro storico siano puliti" e "usciremo presto anche con una proposta per le serrande dei commercianti – anticipa Lepore – perché noi interveniamo sui muri, ma le serrande rimangono sporche. Abbiamo bisogno della collaborazione dei commercianti". Secondo il sindaco, "serve un’operazione ‘serrande pulite’ e ‘serrande nuove’, perché Bologna è una città Unesco e c’è bisogno che tutti collaborino".