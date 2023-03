Pulizie di primavera per il gruppo Plastic Free Riqualificazione ambientale del Fosso del Diavolo

Pulizie di primavera domenica a Sasso dove con la regia del gruppo Plastic Free è in programma una mattinata ecologica dedicata in particolare alla continuazione del lavoro di riqualificazione ambientale del Fosso del Diavolo. Si tratta di una stretta gola che risale il versante della Rupe di Sasso nella quale in passato si sono accumulati materiali di scarto e tutto quanto fa degrado ambientale in un sito dalle caratteristiche naturali spiccate, legate alle formazioni geologiche del Contrafforte pliocenico. L’iniziativa, spiega il gruppo locale di Plastic Free, è adatta a tutti, e per partecipare è necessario inviare in anticipo l’adesione sul sito www.plasticfreeonlus.it.