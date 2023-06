Pullman per piccoli disabili In ricordo di Alessandro

Alessandro Venturi aveva 47 anni quando è scomparso, lo scorso anno, dopo una lunga malattia. Era stato curato all’ospedale Maggiore, seguito passo passo dalla dottoressa Elisa Mazzoni, amica e compagna di classe di Alessandro, da quando avevano tre anni. Negli ultimi tempi aveva dovuto rinunciare alle cose che amava di più, "come andare a mangiare e bere – racconta Mazzoni – con gli amici di una vita", gli stessi che non hanno mai lasciato solo né Alessandro né i suoi genitori. "Alle visite era sempre accompagnato almeno tre ex compagni di classe", sottolinea Danila Valenti, direttora dipartimento dell’Integrazione Ausl Bologna. Ora la mamma e il papà di Alessandro hanno deciso di donare, in memoria del figlio, 55mila euro all’associazione DisHub, che si occupa di disabilità pediatrica. "Sono riusciti a tradurre la sofferenza in dono", aggiunge Valenti. È arrivato così un nuovo pulmino acquistato dall’associazione, un Ducato Combinato Mh2, attrezzato e omologato per il trasporto di pazienti disabili.

Ha già iniziato a percorrere le strade, accompagnando i bambini disabili dal proprio domicilio al luogo di cura. "Anche oggi abbiamo una testimonianza di quanto la comunità sia vicina agli operatori", dice Paolo Bordon, direttore generale Ausl di Bologna. "Il pulmino è un grandissimo aiuto per le famiglie, perché il nostro compito è quello di riuscire ad alleviare le loro fatiche quotidiane. Il trasporto di un paziente con grave disabilità è piuttosto complesso, necessita di tanti macchinari oltre alle carrozzine", spiega la responsabile del Programma bambino cronico, Silvia Soffritti. Grazie al pulmino donato dalla famiglia Venturi, "riusciamo a rispondere alle esigenze dei familiari, sia per i trasporti da casa verso l’ospedale che per altri tragitti, come accompagnare i bambini a scuola e ora ci stiamo organizzando anche per le vacanze", conclude Fabio Galimberti, presidente dell’associazione di volontariato Dishub.

Amalia Apicella