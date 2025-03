Pulsante anti-aggressioni. Sarà attivato nei Pronto soccorso. Accordo tra ospedali e polizia

Collegamento diretto con la Questura per segnalare aggressioni nei confronti del personale sanitario che lavora negli ospedali: tale collegamento si realizzerà attraverso un apposito pulsante da azionare nel caso di situazioni di pericolo tali da mettere a rischio l’incolumità del medico o dell’infermiere.

La firma del protocollo di intesa avverrà lunedì prossimo (17 marzo) tra la Questura, l’Ausl e il Policlinico Sant’Orsola. Da diverso tempo, visto l’acuirsi del fenomeno della violenza nei confronti degli operatori sanitari, c’era l’intenzione creare un nuovo sistema di allerta anti-aggressioni nei Pronto soccorso che fosse integrato con la Centrale operativa della polizia e ora si arriva alla realizzazione, dopo il confronto con le organizzazioni sindacali. Nei Pronto soccorso dei due ospedali sono già presenti le guardie giurate e anche gli agenti, ma è soprattutto durante le ore notturne che c’è bisogno di un ulteriore sistema di sicurezza.

L’Azienda Usl ribadisce il proprio fermo impegno nel contrasto alla violenza nei confronti dei sanitari attraverso "tecnologie, formazione, supporto legale e psicologico per fare fronte alle aggressioni fisiche e verbali, ancora in crescita nel 2024. Per quanto riguarda la tutela legale, a seguito delle modifiche legislative – viene puntualizzato – è prevista la procedibilità d’ufficio nel caso di lesioni personali ai professionisti sanitari, sia che si tratti di lesioni lievi, gravi o gravissime. Viene offerto supporto legale, sia nella fase di segnalazione dell’evento, sia costituendosi essa stessa in giudizio a tutela delle ragioni di interesse pubblico di cui l’operatore aggredito e danneggiato è parte integrante. Per i dipendenti vittime di aggressioni – fa sapere l’Azienda – è prevista l’offerta di supporto e affiancamento psicologico".

Monica Raschi