Punta la scacciacani contro l’amica. I passanti lo bloccano: denunciato

Litiga con una donna, forse un’amica, in strada e la minaccia con una pistola scacciacani: intervengono passanti e carabinieri. Nottata di follia quella verificatasi, tra lunedì e martedì, a Castel Maggiore. Era da poco passata l’una del mattino in via Antonio Gramsci quando la tranquillità e la quiete notturne dei residenti sono state interrotte da alcune grida di una donna. Stando a quanto ricostruito, poi, dalle forze dell’ordine il tutto sarebbe scaturito da una lite fra due persone, sulla trentina: lui cinese, lei brasiliana. Non è chiaro il rapporto tra i due, quel che è certo è che a un certo punto i due hanno iniziato a litigare, insultandosi con toni aggressivi e forti tanto da richiamare l’attenzione di residenti e altri cittadini che passavano da lì. La situazione è ben presto degenerata tanto che i due si sono messi le mani addosso fino a che lui non ha tirato fuori dalle tasche una pistola scacciacani per puntarla contro la ragazza straniera. Lui a quel punto ha iniziato a minacciarla, puntandole l’arma al volto e lei ha iniziato a gridare. I passanti, alcuni ragazzi giovani, che si sono accorti della gravità della situazione sono subito intervenuti per separare i due e bloccare l’uomo. Nel frattempo i cittadini della zona di via Gramsci, svegliati dalle urla, hanno chiamato i carabinieri. I militari della locale stazione e della compagnia di Borgo Panigale sono subito arrivati sul posto con più pattuglie. Il loro intervento e quello dei cittadini ha permesso di evitare il peggio.

L’uomo, che non aveva precedenti penali, è stato fermato dai militari della compagnia di Borgo ed è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata. La pistola che il soggetto ha brandito nei confronti della donna è stata sequestrata. La ragazza, in forte stato di agitazione, è stata rassicurata dai militari dell’Arma e, conseguentemente, è stata sentita per avere una ricostruzione di quanto accaduto. Ora, infatti, spetterà ai carabinieri intervenuti chiarire i contorni del grave fatto che si è verificato e capire nel dettaglio i rapporti tra le due persone e cosa abbia scatenato tale rabbia: sarà da capire anche se i due fossero già insieme quando è scoppiato i litigio o se si fossero dati un appuntamento che è, poi, degenerato nella minaccia.

"Siamo preoccupati – dichiarano alcuni residenti della zona –. Notiamo in paese una escalation di fatti ed episodi di microcriminalità. Per fortuna che i carabinieri sono intervenuti sul posto prontamente e tempestivamente, ma vorremmo più sicurezza alla sera".

Zoe Pederzini