Tutti sintonizzati su Rai1 oggi dalle 17,20 per la puntata finale dello Zecchino d’Oro, condotta da Carlo Conti, in cui verrà proclamata la canzone vincitrice dell’edizione 2023. Ieri intanto si è svolta la seconda puntata, che ha visto come ospiti Flora Canto, Elettra Lamborghini e Francesco Paoloantoni mentre il Grande Mago (Alessandro Politi) ha intrattenuto con i giochi di magia. Come sempre lo Zecchino supporta l’Operazine Pane, campagna di raccolta fondi dell’Antoniano per le mense dei poveri.