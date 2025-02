"Punti nascita chiusi, la montagna muore"

"La decisione della giunta regionale di chiudere i punti nascita nelle aree montane e periferiche, annunciata dall’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, è profondamente sbagliata e penalizzante per le famiglie e per le donne che vivono in queste zone, e in controtendenza con quanto precedentemente promesso", dichiara Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, dopo la doccia fredda arrivata da viale Aldo Moro sulle speranze di vedere riaperto il punto nascita di Porretta Terme.

"Chi vive in montagna già affronta enormi difficoltà negli spostamenti – sottolinea Evangelisti –, la chiusura dei punti nascita non fa che aggravare la situazione, costringendo le future mamme a percorrere distanze insostenibili per poter partorire in sicurezza". Evangelisti evidenzia come questa decisione non sia mai stata oggetto di dichiarazioni durante la campagna elettorale: "Si è trattato di una speculazione politica, le comunità locali sono state ritenute importanti dalla sinistra quando si trattava di raccogliere voti, ma vengono poi abbandonate quando si parla di garantire servizi fondamentali. Siamo davanti a un tradimento rispetto agli impegni presi dall’ex presidente Bonaccini". Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione per chiedere maggiori chiarimenti sulla decisione della giunta e per sapere se sia prevista una progettualità concreta per potenziare i servizi pediatrici a Porretta e nelle altre aree interessate.

Delusa e amareggiata anche Emanuela Cioni, presidente del comitato in difesa dell’ospedale di Porretta Terme: "Sono ormai passati 11 anni dalla chiusura del punto nascita di Porretta; nei giorni scorsi abbiamo appreso la notizia che mai e poi mai avremmo voluto leggere. Una zona disagiata come la nostra sopravvive solo se non è privata di servizi e infrastrutture, che permettono a chi sceglie di restare in montagna, di condurre una vita dignitosa e non troppo difficile. Invece, un passo alla volta, si priva il nostro territorio e quelli simili al nostro di servizi vitali".