Puntine da disegno alla Dieci Colli di Bologna, scatta la denuncia

Bologna, 5 maggio 2023 – Puntine da disegno lungo il percorso della Dieci Colli, partono le denunce.

In seguito agli atti vandalici verificatisi durante la gara del 30 aprile (nel tratto che interessava la Val di Zena), la Polisportiva Circolo Dozza Tper preannuncia che intende sporgere denuncia contro ignoti.

Le motivazioni sono: "i danni materiali e di immagine subìti dalla manifestazione, dai partecipanti all'evento e dai mezzi di servizio al seguito".

Ancora peggio, il "gesto sconsiderato, stigmatizzato sui media anche da Davide Cassani che partecipava alla manifestazione, ha messo a repentaglio l'incolumità di quanti hanno preso parte alla corsa, confidando nella buona riuscita di un evento che da decenni valorizza il movimento sportivo della nostra città, ed il buon nome di una manifestazione riconosciuta ed apprezzata per la cura e l'attenzione alle fasi logistiche ed organizzative", si legge in una nota della competizione.

E conclude: "Nell'organizzare questa classica, che ha messo in archivio ben 37 edizioni, il Circolo Dozza Tper ha sempre avuto a cuore principalmente la salute e la serenità di chi partecipa ad essa; motivo per cui non intende passare sopra ad atti così gratuiti e vili, che possono vanificare il lavoro e l'impegno di chi si prodiga per offrire ad ogni partecipante sicurezza e divertimento, in nome dei veri valori dello sport".